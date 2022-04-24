رفحاء 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسشارك محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني أمس، في مائدة الإفطار التي نظمتها جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام برفحاء للأيتام الذين ترعاهم الجمعية والمشاركين في برنامج "شريك الخير" لعام 2021م، والأيتام واليتيمات المتفوقين في المرحلة المتوسطة والمجتازين البرامج المهنية.كما قام المحافظ بتكريم الأيتام و اليتيمات في المرحلة المتوسطة بمكافآت مالية 1,000 ريال لكل طالب وطالبة من المتفوقين، إضافةً إلى تسليم الطلاب المجتازين للدورات المهنية الشهادات في مجال الميكانيكا والكهرباء، وتكريم "شركاء الخير" لعام 2021م.// انتهى //03:21ت م0016