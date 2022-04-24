عرعر 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بمركز رجال وسيدات الأعمال الاستثماري عبر حسابها في موقع "تويتر" استبانات إلكترونية عامة للأخذ بآراء ومقترحات المستثمرين ولقياس نسبة رضاء المستثمرين على الخدمات المقدمة، وذلك ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى إشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار تماشياً مع "رؤية المملكة 2030"، والتي ترتكز على إشراك القطاع الخاص بالتنمية.وتهدف الاستبانة الوصول إلى الملاحظات والمقترحات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وكذلك التوجهات المنشودة ومناحي الرضا لتحسين الأداء واقتراح أنسب الحلول لها، وتنمية الإيرادات الرامية إلى الارتقاء بالشراكة مع المستثمرين ورواد الأعمال ودعمهم ورفع جاذبية استثمارات الأمانة.وأكد وكيل الاستثمارات ثامر بن خلف القاران استمرار إطلاق المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تحتضن الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية للإسهام في تحقيق مفهوم أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة خاصة مع توجهات "رؤية 2030", والتي ترتكز على المجتمع الحيوي والوطن الطموح والاقتصاد المزدهر.// انتهى //03:26ت م0018