المدينة المنورة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله-، تضمنت أمطاراً رعدية وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع والمسيجيد.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من صباح اليوم، وتستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //03:34ت م0019