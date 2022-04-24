الرباط 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واستأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 لكرة القدم، على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي، في المواجهة التي جمعت بينهما بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء الليلة الماضية برسم إياب الدوري.وكان فريق الوداد البيضاوي قد حقق الفوز على بلوزداد في مباراة الذهاب على ملعب الفريق الجزائري، بهدف لصفر.// انتهى //03:43ت م0020