عرعر 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها خلال الأيام العشرين الماضية من شهر رمضان، مشروع "إفطار صائم"، الذي تم من خلاله توزيع أكثر من 15000 وجبة إفطار صائم في 4 مواقع بمشاركة أكثر من 70 متطوعاً ومتطوعةً، وتسيير 15 حملة عمرة استفاد منها 750 معتمراً ضمن مشروع العمرة الدعوية.يأتي ذلك ضمن المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير2"، الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وتهدف الجمعية من إقامتها لمشروع إفطار الصائم والعمرة الدعوية خلال شهر رمضان في عدد من المواقع بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها، إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين والمعتمرين.// انتهى //05:34ت م0023