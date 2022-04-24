سياسي / خادم الحرمين الشريفين يُعزي رئيس جمهورية كينيا في وفاة الرئيس السابق مواي كيباكي
الأحد 1443/9/23 هـ الموافق 2022/04/24 م واس
جدة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في وفاة الرئيس السابق السيد مواي كيباكي.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأة وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
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