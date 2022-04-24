جدة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في وفاة الرئيس السابق السيد مواي كيباكي.وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأة وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //06:07ت م0025