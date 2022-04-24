جدة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في وفاة الرئيس السابق السيد مواي كيباكي.وقال سمو ولي العهد : "تلقيت نبأة وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، وأُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //06:07ت م0026