رام الله 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم.وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإدارة الأميركية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف تغولها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، واجبارها على التراجع فورا عن التضييقات والعراقيل التي تضعها في طريق المصلين.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات الرئيس التونسي قيس سعيّد أن القضية الفلسطينية قضية أمة بأكملها رغم التركيز على قضايا أخرى لإخراج الحق الفلسطيني من دائرة اهتمام العرب والمسلمين.وأخبرت صحف فلسطين عن مباحثات البرلمان العربي خلال أعمال اجتماعه الطارئ الذي عقده بالقاهرة، سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات والمقدسين المرابطين فيه منذ بداية شهر رمضان الكريم.ولفتت الصحف النظر لاستنكار نقابة الصحفيين الفلسطينيين استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين المقدسيين، وعموم الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية.وألقت صحف الاحد الضوء على مطالبة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين التي يحتجزها دون قيد أو شرط.// انتهى //08:11ت م0029