غزة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة ، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة ، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين واجبرتهم على الانسحاب من البحر، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.// انتهى //09:28ت م0032