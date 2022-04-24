سياسي / الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين ، جنوب قطاع غزة
الأحد 1443/9/23 هـ الموافق 2022/04/24 م واس
غزة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واس
هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة ، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.
وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة ، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين واجبرتهم على الانسحاب من البحر، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.
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09:28ت م
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