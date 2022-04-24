القاهرة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالبدء فى إنشاء محور الحضارة، الذي سيكون بمثابة دخل إضافي جديد لهضبة المقطم، وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المحور القديم.وأشارت إلى الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لعدد من مصانع المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نشاط المشروعات وخطط التوسعات الاستثمارية المستقبلية لها.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبري بيت حانون وكرم أبو سالم التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، أمام تنقل العمال والتجار والمرضى.وعرجت صحف القاهرة في متفرقات أخرى على العملية الجديدة التي أطلقتها القوات العراقية العسكرية والأمنية‪ لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق غرب البلاد .// انتهى //10:39ت م0033