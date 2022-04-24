تونس 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم المحادثات التي جرت بين الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بالعاصمة الأردنية عمان، حيث أكد الجانبان ضرورة المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التشاور حول مجمل القضايا العربية والدولية المطروحة على المجموعة العربية وعلى توحيد الجهود من أجل توقيف تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني.وأشارت إلى إحباط قوات الأمن التونسية 10 عمليات هجرة غير شرعية على متن مراكب تعرض 4 منهم للغرق، مشيرةً إلى إنقاذ 233 مهاجراً من الغرق كانوا في طريقهم إلى أوروبا.وتحدثت صحف الأحد عن مواجهات اندلعت في منطقة الشرفاء بمدينة الزاوية الليبية بين مليشيات مسلحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.وتطرقت صحف تونس إلى توجه الناخبين الفرنسيين اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية لاختيار رئيس لفرنسا لخمس سنوات قادمة.// انتهى //11:32ت م0035