باريس 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسبدأت مراكز الاقتراع في فرنسا فتح أبوابها أمام أكثر من 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون" ومنافسته اليمينية "ماري لوبان".وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة 8 صباحًا في كل مكان بفرنسا، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن التقديرات الأولى كما هو معتاد في تمام الساعة 8 مساءً بواسطة وسائل الإعلام.وأشارت إلى أن ماكرون تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في العاشر من أبريل الجاري بحصوله على 27,85 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصلت لوبان على 23,15 بالمئة.وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 48ر25% ، وذلك مقارنة بعام 2017، الذي بلغت نسبة المشاركة فيها بالجولة الأولى 54ر28% .// انتهى //11:33ت م0037