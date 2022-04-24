حائل 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واستواصل الجمعية الخيرية لحفظ النعمة بحائل تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات للعام السابع على التوالي ضمن جهودها التطوعية بهدف رفع ‏الوعي المجتمعي والحد من الهدر والفقد الغذائي وشمول خدماتها على مستوى المنطقة نحو 8 آلاف مستفيد.وشملت المبادرات التي نفذتها الجمعية خلال العامين الماضيين، مبادرة "نعمة مقيم" ‏وتم خلالها توزيع 10 آلاف سلة غذائية على المقيمين أثناء جائحة كورونا ‏وتوزيع ما ‏يقارب 6 آلاف سلة غذائية على مستفيديها،أكثر من 100 طن من التمور، إضافة إلى التعاون ‏مع منصة إحسان بتوزيع مبادرة "سقيا " المتضمنة توزيع 15 ألف كرتون ماء خلال ثلاثة ‏أشهر, وعشرة آلاف وجبة غذائية .وتضمنت جهود الجمعية صون مئات المناسبات من خلال استقبال فائضها وتوزيعه بعد ‏تأهيله على آلاف الأسر حيث تم توزيع أكثر من 50 ألف وجبة غذائية، إلى جانب توزيع 10 ‏آلاف وجبة غداء خلال شهري رجب وشعبان الماضيين وتوزيع نحو 11 ألف سلة غذائية. ‏وأوضح رئيس الجمعية عبدالعزيز بن فهد المشهور أن الجمعية تسعى جاهدة لامتلاك مصنعين للأعلاف وآخر للسماد وذلك للتعامل مع ما يرد إليها من فائض المزارعين من ‏الخضروات والفاكهة وتحويل غير الصالح للاستهلاك الآدمي لأعلاف , لافتاً إلى أن الجمعية لا يقتصر دورها في توزيع الطعام فقط، ‏بل يمتد إلى التعامل مع الفائض من الملابس والأثاث. ‏من جانبها أبانت منسقة العمل التطوعي سلمى الرحيلي أن عدد المتطوعين والمتطوعات الذين ‏يربو عددهم على 1200 فرد يسهمون بشكل مباشر في تنفيذ مبادرات ومشاريع الجمعية من ‏خلال العمل التطوعي الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 . ‏‏// انتهى //11:54ت م0038