اجتماعي/ للعام السابع .. جمعية حفظ النعمة بحائل تواصل جهودها لرفع الوعي المجتمعي
الأحد 1443/9/23 هـ الموافق 2022/04/24 م واس
حائل 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واس
تواصل الجمعية الخيرية لحفظ النعمة بحائل تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات للعام السابع على التوالي ضمن جهودها التطوعية بهدف رفع الوعي المجتمعي والحد من الهدر والفقد الغذائي وشمول خدماتها على مستوى المنطقة نحو 8 آلاف مستفيد.
وشملت المبادرات التي نفذتها الجمعية خلال العامين الماضيين، مبادرة "نعمة مقيم" وتم خلالها توزيع 10 آلاف سلة غذائية على المقيمين أثناء جائحة كورونا وتوزيع ما يقارب 6 آلاف سلة غذائية على مستفيديها،أكثر من 100 طن من التمور، إضافة إلى التعاون مع منصة إحسان بتوزيع مبادرة "سقيا " المتضمنة توزيع 15 ألف كرتون ماء خلال ثلاثة أشهر, وعشرة آلاف وجبة غذائية .
وتضمنت جهود الجمعية صون مئات المناسبات من خلال استقبال فائضها وتوزيعه بعد تأهيله على آلاف الأسر حيث تم توزيع أكثر من 50 ألف وجبة غذائية، إلى جانب توزيع 10 آلاف وجبة غداء خلال شهري رجب وشعبان الماضيين وتوزيع نحو 11 ألف سلة غذائية.
وأوضح رئيس الجمعية عبدالعزيز بن فهد المشهور أن الجمعية تسعى جاهدة لامتلاك مصنعين للأعلاف وآخر للسماد وذلك للتعامل مع ما يرد إليها من فائض المزارعين من الخضروات والفاكهة وتحويل غير الصالح للاستهلاك الآدمي لأعلاف , لافتاً إلى أن الجمعية لا يقتصر دورها في توزيع الطعام فقط، بل يمتد إلى التعامل مع الفائض من الملابس والأثاث.
من جانبها أبانت منسقة العمل التطوعي سلمى الرحيلي أن عدد المتطوعين والمتطوعات الذين يربو عددهم على 1200 فرد يسهمون بشكل مباشر في تنفيذ مبادرات ومشاريع الجمعية من خلال العمل التطوعي الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
// انتهى //
11:54ت م
0038