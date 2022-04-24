لاجوس 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسلقي 80 شخصًا على الأقل مصرعهم في انفجار بمصفاة نفط تعد مخالفة للقانون في جنوب نيجيريا.وقال المسؤول المحلي لوكالة الطوارئ الوطنية إفيانيي ناجي، إن الحادث وقع في وقت مبكر من يوم أمس في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط، مشيراً إلى العثور على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع، مضيفًا أن العدد قد يرتفع أكثر ولم يتضح بعد سبب الانفجار.// انتهى //12:17ت م0039