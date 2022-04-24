إسلام آباد 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد حرص حكومته على تعزيز العمل على مشاريع التنمية في إقليم بلوشستان، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الباكستاني، وتخفيف الاحتقان السياسي في البلاد.وتناولت ترحيب الولايات المتحدة ببيان لجنة الأمن الوطني الباكستانية الذي استبعد نظرية وجود مؤامرة أجنبية للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الباكستاني السابق.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع ضد المصلين الأبرياء في المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة عشرات المصلين وتعرضهم لحالات اختناق.وتناولت صحف الأحد متفرقات في الشأن الدولي، منها بدء الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية، وتطورات الوضع الأمني في أفغانستان المجاورة، واستمرار تعرض نقاط الجيش الباكستاني لهجمات مسلحة من داخل الأراضي الأفغانية، ومستجدات وضع فيروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية.// انتهى //12:18ت م0040