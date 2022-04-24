مكة المكرمة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة (معالم المسجد الحرام)، بهدف إثراء ثقافة القاصدين والمعتمرين بعدة لغات.وتثري الجولة خلال ساعة واحدة وفق مسار يبدأ من باب الملك عبدالعزيز إلى الكعبة المشرفة بعداً معرفيا بتاريخ الباب والملتزم والحَجَر الأسود والحِجِر والمقام وجبل الصفا ثم المروة وتنتهي الجولة بالتوسعة السعودية الثالثة وصرحها المعماري الحديث.// انتهى //12:56ت م0043