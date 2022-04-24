جدة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات لفخامته ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.وأكد سموه الحرص على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لهما وشعبيهما الشقيقين.// انتهى //13:14ت م0047