الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسنفّذت صحة الرياض 4091 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 22 - 16 أبريل 2002 م بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.وشملت الجولات 273 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة ( 49 مستشفى خاصاً و 224 مستشفى حكومياً) ، و 357 زيارة للمراكز الحكومية و 2040 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1421 زيارة للصيدليات .// انتهى //13:56ت م0055