عرعر 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأجرى مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب بعرعر 21 عملية قلب مفتوح وذلك خلال الربع الأول للعام 2022 م.وفي السياق نفسه نجح بفضل الله فريق طبي بالمركز في تركيب الصمام الأورطي لمريضين عن طريق القسطرة (TAVI)، حيث يعانيان من أعراض متقدمة نتيجة التضيق الشديد للصمام الأورطي ولا يتحملان العملية الجراحية وقد تمت القسطرة بنجاح ولله الحمد.// انتهى //13:56ت م0058