نجران 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأجرى مركز القلب بمستشفى الملك خالد بنجران 408 عمليات قسطرة قلبية، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية للقلب المفتوح 13 عملية وذلك خلال الربع الأول من العام 2022م.وأوضحت صحة نجران أن عمليات القسطرة القلبية تضمنت 165 قسطرة علاجية مع تركيب دعامات لشرايين القلب التاجية تخللها 10 حالات علاجية للجذع الرئيس للشريان التاجي دون الحاجة لعملية القلب المفتوح، لافتةً إلى نجاح أطباء المركز في إجراء 4 عمليات لزراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة وتصوير الشرايين التاجية بالأمواج فوق الصوتية داخل الأوعية لعدد 6 مرضى، وتركيب 6 بطاريات منظم مؤقتة للنبض إسعافي، وتركيب 6 أخرى دائمة للنبض وزراعة 6 أجهزة إعادة تزامن قلبي مع تنظيم ضربات القلب ومزيل رجفان القلب وتقويم نظم القلب البطيني.وأشارت إلى تركيب مضخة البالون الأبهري لعدد 2 مرضى ساعدت بفضل الله من تروية الأوكسجين في عضلة القلب ودعم الدورة الدموية.يُذكر أنه تم استحداث عيادات نوعوية لأول مرة بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، الأولى خاصة بمتابعة وبرمجة الأجهزة المنظمة لنبضات القلب وأجهزة دعم تناغم القلب والمزيلة للرجفان وذلك بشكل أسبوعي، حيث تم متابعة 70 مريضاً دون الحاجة لسفرهم خارج المنطقة، والعيادة الثانية هي عيادة كهرباء القلب حيث تم معاينة 130 مريضاً بشكل أسبوعي ممن يعانون من الاختلال في النظم الكهربائي للقلب.// انتهى //14:00ت م0060