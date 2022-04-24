الكويت 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 10ر30 نقطة ليبلغ مستوى 10ر8237 بنسبة انخفاض بلغت 36ر0%.وجرى تداول 7ر179 مليون سهم نفذت عبر 10454 صفقة نقدية بقيمة 4ر46 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر44 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 15ر6372 بنسبة 70ر0% جراء تداول 5ر117 مليون سهم عبر 5773 صفقة نقدية بقيمة 2ر16 مليون دينار.كما تراجع مؤشر السوق الأول 7ر24 نقطة ليغلق عند 42ر9142 بنسبة انخفاض بلغت 27ر0% من خلال تداول 2ر62 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4681 صفقة بقيمة 18ر30 مليون دينار.// انتهى //14:21ت م0061