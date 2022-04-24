أبها 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسوقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم على المراحل النهائية لإنجاز وحدة التحكم الموحدة لأنظمة مراقبة النظافة والمرادم الإلكترونية بأبها الحضرية.وأكد الحميدي حرص الأمانة على تطوير خدماتها ودعم مشاريع النظافة بأحدث التقنيات بهدف التطوير المستمر لأداء خدمات النظافة بمنطقة عسير، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تهدف إلى تقليل الوقت اللازم للاستجابة في عمليات مراقبة أعمال النظافة وإدارتها بشكل فعال، وبكفاءة عالية ، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لتقديم خدمات إلكترونية ترفع مؤشرات جودة الحياة.// انتهى //14:25ت م0062