المدينة المنورة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واستمكّن بفضل الله مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة الصحي من تركيب 53 دعامة قلب لـ 45 مستفيداً خلال الربع الأول من العام 2022م ، في إطار برامج الشراكة المجتمعية وبالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمانحة.وكان تجمع المدينة المنورة الصحي قد أبرم 3 اتفاقيات شراكة مجتمعية بين مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة والعديد من الجهات لدعم وتأهيل بعض مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج ، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تكفل الجهات الخيرية بقيمة علاج مرضى القلب ممن ليس لديهم أهلية علاج من المقيمين، وتقليص قوائم الانتظار لمرضى القلب بمستشفيات المنطقة .// انتهى //14:26ت م0064