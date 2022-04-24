اقتصادي / مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
الأحد 1443/9/23 هـ الموافق 2022/04/24 م واس
مسقط 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واس
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 30ر4219 نقطة منخفضًا بـ 01ر16 نقطة وبنسبة 38ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 30ر4235 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 7 ملايين و188 ألفًا و269 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 6ر103% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و531 ألفًا و175 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 025ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 30ر22 مليار ريال عُماني.
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