مسقط 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 30ر4219 نقطة منخفضًا بـ 01ر16 نقطة وبنسبة 38ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 30ر4235 نقطة.وبلغت قيمة التداول 7 ملايين و188 ألفًا و269 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 6ر103% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و531 ألفًا و175 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 025ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 30ر22 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:45ت م0065