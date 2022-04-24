القاهرة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسنظمت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة سلسلة من الندوات حول المرأة والسلم والأمن في النزاعات القائمة في المنطقة العربية، بمشاركة ممثلي الآليات المعنية بشؤون المرأة وعدد من الموظفين المعنيين في جامعة الدول العربية وأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الطوارئ لحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم، أن الدعم المشترك من قِبَل الجامعة العربية والأمم المتحدة يتحقق من خلال تعزيز أنظمة وآليات مراقبة التقدم، وإنتاج تقارير تستند إلى الأدلة التحليلية، ورفع القدرات للتقدم في مستوى مراعاة المنظور الجنساني في مجال الوساطة.وأشارت إلى أهمية سلسلة الندوات التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة حول "المرأة والسلم والأمن في النزاعات القائمة في المنطقة العربية، والنوع الاجتماعي والسلم والأمن، ومشاركة المرأة في مسار السلم والأمن"، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين المشتركين وتعزيز مهارتهم فيما يتصل بقضايا الوساطة والتفاوض المتقدمة، وكذلك تعزيز دور المرأة العربية الإيجابي في عمليات السلام.// انتهى //14:55ت م0067