الجزائر 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشاركة كل الدول العربية في القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم بالجزائر، مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها مشاكل مع أي دولة عربية فكلها دول شقيقة، وكل ما يمسها يمسنا.كما أكد الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية وفق وكالة الانباء الجزائرية اليوم، استمرار بلاده في مبادراتها واتصالاتها حتى تؤثر في مجلس الأمن لكي يجتمع ويفصل في القضية الفلسطينية التي تعد من الثوابت الجزائرية .وجدد في الشأن الليبي التأكيد على أن الحل الوحيد للقضية يكمن في العودة إلى الشعب، مذكرا أن الجزائر تسير مع الشرعية الدولية بخصوص الملف الليبي، مشيرا إلى أن الجزائر التي تعمل على لم الشمل، ولن تدخل في مبادرة قد تزيد من مؤشرات التفرقة بين الدول العربية.// انتهى //15:18ت م0073