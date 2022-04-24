الدوحة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بقيمة 64.47 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفاً و986.98 نقطة.وشهدت جلسة اليوم تداول 148 مليوناً و764 ألفاً و256 سهماً، بقيمة 428 مليوناً و668 ألفاً و624.136 ريالاً، نتيجة تنفيذ 7878 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة ، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:19ت م0074