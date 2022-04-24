الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واستختتم مساء غد الاثنين فعاليات النسخة الثانية من ملتقى خط الوحيين الشريفين، بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، والعديد من المسؤولين، والخطاطين والخطاطات، والمهتمين بمجال الخط العربي، وذلك في مقر دارة الملك عبدالعزيز بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بحي المربع بالرياض.يذكر أن الملتقى يقام للعام الثاني على التوالي وتنفذه دارة الملك عبدالعزيز؛ بهدف العناية بالوحيين الشريفين في شهر رمضان من خلال القسم الثاني للحفظ الرباني بالكتابة، والتعريف بطريقة كتابة المصحف الشريف والحديث النبوي الشريف رسمًا وضبطًا، إضافةً إلى تأهيل جيل من الخطاطين والخطاطات للقيام بمثل هذه البرامج، ودعم مواهبهم، وتنمية قدراتهم، ضمن برنامج جودة الحياة.// انتهى //15:44ت م0079