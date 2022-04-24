الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسحصدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عددًا من جوائز (أديسون أووردز) المرموقة لعام 2022م بفضل تقنياتها المبتكرة.ووقع الاختيار على خمس من تقنيات "سابك" المبتكرة من بين آلاف التقنيات المرشحة للجائزة، حيث فازت بجائزتين فضيتين وثلاث جوائز برونزية في أربعة من فئات الجائزة، وهو ما يعكس التزام "سابك" بالعمل على المساعدة في تمكين أهداف رؤية 2030، الرامية إلى الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر تكون فيه التقنية والابتكار من بين أسس التمكين الرئيسة.وقال نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف البنيان: "فخورون بحصولنا على جوائز (أديسون أووردز) للعام الثاني على التوالي، ونحن في "سابك" نرى أن الابتكار مُحركنا وقوتنا الدافعة، ونعد التقنية والابتكار من بين العناصر الأساسية لنمو أعمالنا، التي تساعدنا على تقديم حلول مستدامة لمواجهة تحديات اليوم وبناء غد أفضل".ويعكس فوز "سابك" في أربع فئات مختلفة تنوع الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة، حيث فازت بالجائزة الفضية في فئة الديناميكا الحرارية عن تقديمها غطاء البطارية البلاستيكي الحراري المقاوم للحريق، الذي يوفر حماية معززة من الحرائق لغطاء بطاريات السيارات الهجينة القابلة للشحن (pHEV)، وتُعد هذه أول تقنية في العالم تستهدف مواجهة أحد أهم التحديات في صناعة السيارات، وفي نفس الفئة، فازت بجائزة برونزية عن مُركّباتها الحرارية ثيرموكومب (LNP™ THERMOCOMP™) المستخدمة لتحسين أداء وحدات الرادار ذات الموجات الملليمترية (mmWave) والترددات العالية (أعلى من 75 جيجاهيرتز)، المستخدمة في تقنيات النظم المتقدمة ومساعدة السائقين (ADAS)، إذ أطلقت "سابك" مُنتجي (WFC06I) و (WFC06IXP) من فئة مُركّبات (LNP™ THERMOCOMP™) لاستخدامها في صنع الأغطية الخلفية والأمامية من هذه الوحدات التي تنتمي إلى الجيل الجديد من وحدات الرادار.وفي فئة إعادة تدوير البلاستيك، فازت "سابك" بالجائزة الفضية عن إسهامها في إنتاج ماوس مايكروسوفت من بلاستيك المحيطات، حيث تعاونت مع شركة مايكروسوفت لتقديم أول منتج إلكتروني للمستهلك – ماوس من بلاستيك المحيطات – بغلاف خارجي يحتوى على 20% من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره وذلك ضمن أحدث جهودها الرامية إلى تعزيز استخدام بلاستيك المحيطات المعاد تدويره.وعلى صعيد المواد المعتمدة على مصادر حيوية فازت "سابك" بجائزة برونزية عن منتجيها (LNP™ ELCRES™ EXL7414) و (LNP™ ELCRIN™ EXL7414B)، اللذان يتميزان بقدرة عالية على تثبيط اللهب ما يساعد في تلبية متطلبات السلامة المعززة للمكونات فائقة الرقة من خلال تلبية معايير الأمان الصارمة الجديدة مثل معيار (IEC 62368-1) للإلكترونيات الاستهلاكية، ويعتمد المنتج الأخير على مصادر متجددة وبالتالي يساعد الزبائن أيضًا على تقليل انبعاثات الكربون.وفي فئة التأثير البيئي، فازت "سابك" بجائزة برونزية عن منتجها (LNP™ THERMOCOMP™ DC0041PE-7M1D145W) وهو عبارة عن مُركب يعتمد على لقيم حيوي ومدعوم بألياف الكربون، ويتميز بأنه مقاوم للهب، ويُستخدم في إنتاج هياكل المعدات والأجهزة التي تتطلب أداءً منتظما ومقاومة للهب ومستوى عال من الاستدامة، كما هو الحال في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتجه نحو توفير أجهزة أصغر حجمًا وأخف وزنًا.// انتهى //15:54ت م0082