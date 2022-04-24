الظهران 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأعلن مهرجان أفلام السعودية أمس عن بدء التسجيل بمشاريع الأفلام في سوق الإنتاج، الذي يستمر لـ 15 مايو المقبل، حيث يقام في القاعة الكبرى لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بمشاركة أكثر من 24 جهة رسمية، وشركات إنتاج محلية، وعالمية.ويفتتح سوق الإنتاج من اليوم الثاني للمهرجان الذي ينطلق خلال الفترة من 2- 9 يونيو 2022م، لأكثر من عشر ساعات، لتمكين صناع الأفلام من عرض مشاريعهم بشكل مباشر على الشركات المشاركة، كما يقدم المهرجان هذا العام جوائز دعم بقيمة 150 ألف ريال، حيث سيحصل أفضل مشروع لفيلم روائي طويل على 100 ألف ريال، فيما سيحصل أفضل مشروع فيلم قصير على 50 ألف ريال، إضافةً إلى تقديم عدد من الشركات دعمها المباشر للمشاريع، حيث يعمل سوق الإنتاج في دورته الثامنة على تنظيم برامج ثقافية منها 3 جلسات حوارية، و2 ماستر كلاس عن حقوق الملكية الفكرية، وبناء مواقع التصوير.ودعا المهرجان للاطلاع على شروط التقديم للمنتج والكاتب والمخرج التي تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويسمح للمتقدم المشاركة بأكثر من دور، وأن يحتوي التقديم على مشروع نص متكامل حتى لو كان في صورته الأولية على أن يكون لمشروع فيلم روائي طويل أو قصير، وذلك من خلال زيارة موقع المهرجان الإلكتروني على الرابط www.saudifilmfestival.org.// انتهى //16:02ت م0083