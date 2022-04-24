أديس أبابا 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسألقت سلطات الأمن الإثيوبية القبض على 34 من أعضاء حركة الشباب الإرهابية كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي في أديس أبابا ومناطق مختلفة في البلاد.وأوضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي أنه تم اعتقال 10 من المشتبه بهم في إقليم أوروميا بينما اعتقل 24 آخرون بإقليم الصومال الإثيوبي، مشيراً إلى أنهم كانوا في المرحلة الأخيرة من الهجوم عندما تم ضبطهم.وكانت الجماعة الإرهابية تهدف إلى استغلال مناسبات الأعياد الدينية لتنفيذ مخططات تستهدف المراكز الحضرية بما في ذلك أديس أبابا وإقليمي الصومال الإثيوبي وأوروميا.// انتهى //16:15ت م0085