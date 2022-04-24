القاهرة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اليوم، أعمال دورته الوزارية غير العادية، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ومشاركة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي ممثلاً للأمين العام للجامعة العربية.وقالت الوزيرة جامع في كلمتها: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توصيات الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف اعتماد نتائج أعمال لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة التي عقدت نهاية شهر مارس الماضي، ومناقشة التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.وأضافت أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بصفتها إحدى المنظمات العربية المتخصصة؛ بادرت بتطوير أنظمتها بما يتوافق مع مكانتها، لافتة الانتباه إلى ضرورة مساندة هذه النماذج التي يحتذى بها عربيًا وعالميًا لتكون أسوة لباقي مؤسسات العمل العربي المشترك.وأشارت إلى أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي كونها أحد أهم ركائز العمل المشترك، وأهمية تطوير برامج هذه المنظمات وأنشطتها وأهدافها وتفعيل آلياتها بما يتيح لها التعامل الإيجابي مع هذه التطورات والتحولات في المجتمعات العربية والعالمية.واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام أعمال دورته الوزارية غير العادية، التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بما يتيح استمرار منظومة التطوير داخل الأكاديمية وتفعيل دورها كأحد أهم المنظمات العلمية العربية.// انتهى //17:10ت م0093