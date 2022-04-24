باماكو 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسأعلن الجيش المالي مقتل 6 جنود ماليين، وإصابة 20 في ثلاث هجمات متزامنة شنتها جماعات "إرهابية" بواسطة "مركبات مليئة بالمتفجرات" على ثلاثة معسكرات للجيش في وسط مالي اليوم.وأكد الجيش في بيان أن هذه الهجمات خلفت "6 قتلى" و 20 جريحًا في المعسكرات الثلاثة في سيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها "الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات".// انتهى //17:26ت م0095