مقديشو 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 6,364 سلة غذائية تزن 427 طنًا في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استهدفت مديريات كاران، وكحدا، وداينيلي، ومنطقة جرسبالي، استفاد منها 36,000 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في جمهورية الصومال الفيدرالية، ويستهدف توزيع أكثر من 2.800 طن يستفيد منها حوالي 255 ألف شخصًا من الفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في البلاد.// انتهى //17:29ت م0096