حجة - صعدة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 286 طنًا و867 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في عدد من المديريات بمحافظتي حجة وصعدة، استفاد منها 23.241 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي.ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا والنازحين في المحافظات اليمنية.// انتهى //17:35ت م0097