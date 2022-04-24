حجة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 16,196 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 1,360 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,325 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 2,238 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 67 شخصًا، فيما راجع قسم المختبر 1,326 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 4,923 شخصًا، وراجع قسم الإحالة الطبية 34 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 4,923 مستفيدًا.وفي الخدمات المساندة استفاد 2,236 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 16 نشاطًا للتخلص من النفايات.// انتهى //17:39ت م0100