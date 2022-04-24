الدمام 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 6823 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها تحرير 372 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات في شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية وتفعيل مبادرة "ممتثل" وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الفترة ذاتها 4932 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.// انتهى //17:40ت م0101