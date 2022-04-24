عدن 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10 أطنان و807 كيلو غرامات من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 606 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة، وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //17:41ت م0102