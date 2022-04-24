حجة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 21,675 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 2,156 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,304 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 673 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 506 مستفيدين، وعيادة المصابين بالأوبئة 1,441 مريضًا، وعيادة الأطفال 227 طفلاً، فيما صُرفت الأدوية لـ 6,322 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 621 مستفيدًا، وراجع قسم المختبر 1,962 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 6,322 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 41 مستفيدًا، وقسم التوليد 15 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 85 مستفيدًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 2,513 فردًا، وقسم نقل الدم 5 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطًا للتخلص من النفايات.// انتهى //17:42ت م0103