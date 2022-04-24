الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسحقق المنتخب السعودي للفيزياء 3 ميداليات، فضية وبرونزيتين في أولمبياد شمال البلقان للفيزياء 2022، الذي استضافته دولة أستونيا من 22 إلى 24 أبريل الجاري.ويعد هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة الإنجازات العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرة للجهود الشموليّة والعلاقة التكامليّة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التعليم وشركائهما الإستراتيجيين.وحصد الطالب صادق العباد من تعليم الرياض الميدالية الفضية، بينما حصل الطالب جواد السيف من تعليم الشرقية على الميدالية البرونزية، وحصلت الطالبة لمى الأهدل من تعليم جدة على الميدالية البرونزية.وعبّر معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي عن الفخر والاعتزاز بإنجاز طلاب الوطن ، ورفع علم المملكة على منصات التتويج في واحدة من أعرق المسابقات العالمية في الفيزياء، مبيناً أن الفوز جاء نتيجة لتضافر الجهود بين "موهبة" ووزارة التعليم وشركائهما لتحقيق الإنجازات، وروح المنافسة بين الدول الـ 20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.يذكر أن المسابقة انطلقت عام 1992 بمشاركة أستونيا وفنلندا، وكانت تسمى أولمبياد أستونيا وفنلندا للفيزياء، وكانت تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب في الدولتين لترشيح الفرق المشاركة في الأولمبياد الدولي للفيزياء، وفي عامي 2014 و 2016 انضمت كل من لاتفيا والسويد، وتم تغيير مسمى المسابقة إلى أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء، حيث يسمح لكل دولة رئيسة بالمشاركة بـ 20 متسابقاً، فيما يسمح لكل دولة ضيف بالمشاركة بعدد محدد من المتسابقين.// انتهى //18:00ت م0106