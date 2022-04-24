أبها 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسرفعت الأجواء الماطرة الجميلة -التي شهدتها مختلف محافظات منطقة عسير هذه الأيام- نسبة ممارسي رياضة المشي من الصائمين خاصة في فترتي ما قبل آذان المغرب وما بعد صلاة العشاء.ورصدت عدسة "واس" كثافة في أعداد ممارسي رياضة المشي من مختلف الأعمار في ممشى أمانة منطقة عسير بالعصان بحي الموظفين شرق مدينة أبها قبيل ساعة الإفطار .وأكد عدد من المواطنين والمقيمين أن ما شجعهم على المشي هو الأجواء المعتدلة والماطرة التي تشهدها مدينة أبها، إضافة إلى توفر مضامير للمشي تتوفر بها جميع الخدمات .//انتهى//19:12ت م0111