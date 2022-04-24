الرياض 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم في مقر الصندوق بالرياض معالي وزير المالية في جمهورية المالديف إبراهيم أمير والوفد المرافق له، بحضور سفير المالديف لدى المملكة السيد محمد خليل.وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومشاريع الصندوق التنموية في جمهورية المالديف إضافة إلى متابعة سير أعمال تنفيذها.وعبّر معالي وزير المالية في جمهورية المالديف عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية ، مشيرًا إلى أن المشاريع والبرامج التي قدمتها المملكة من خلال الصندوق تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان في المالديف، وكان لها الأثر الإيجابي والملموس في حياة المستفيدين.الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد موّل 13 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في جمهورية المالديف، في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والتنمية الحضرية والموانئ البحرية إضافة إلى قطاعات أخرى.// انتهى //19:34ت م0112