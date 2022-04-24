المدينة المنورة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسيعيش الزائر في المدينة المنورة وخاصة في المعالم التي ارتبطت بالسيرة النبوية أجواء إيمانية .ويعدّ "مسجد الغمامة" من أبرز المواقع التاريخية المجاورة للمسجد النبوي على بعد 500 متر ، وآخر المواضع التي صلى بها عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء .ووثقت عدسة "واس" من الجو جماليات هذا المسجد والأجواء الإيمانية التي يعيشها الزوار في شهر رمضان المبارك، حيث حظي بالعديد من عمليات الإصلاح والترميم في العصور السالفة حتى العهد السعودي الذي توالت فيه العناية به وإعادة تجديد بنائه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -.// انتهى //20:00ت م0114