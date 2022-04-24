الطائف 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة الطائف حملة رقابية ميدانية للجنة العطارة التي تشارك بها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، للتأكد من امتثالها للوائح والتعليمات البلدية والتقيد بالاشتراطات الصحية وتوفر التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، والالتزام ببيع المنتجات المتعلقة بالعطارة.وأوضحت الأمانة أن اللجنة نفذت جولاتها الرقابية على أكثر من ١٤٠ محلاً لبيع مواد العطارة وملحقاتها، وضبطت تجاوزات صحية ونظامية منها سوء التخزين والحفظ وانتهاء الرخص البلدية، وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى بيع مواد ذات ادعاءات طبية ومواد مجهولة المصدر، ومواد لا تحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء .وأشارت الأمانة إلى أن البرامج الرقابية المخصصة لمتابعة محال العطارة تهدف إلى القضاء على ظواهر بيع وتداول منتجات غير مصرح بتداولها داخل محال العطار، وضمان سلامة المعروضات وخضوعها للرقابة البلدية، حفاظاً على صحة المستهلك ، مشيرة إلى أن تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الطبية وغير مصرح لها قد يلحق الضرر بمستخدميهاً، نظراً إلى أنها تُصرف دون وصفة طبية ولا تحتوي على إرشادات وطرق للاستخدام، ويتم تداولها دون إشراف طبي.// انتهى //20:12ت م0115