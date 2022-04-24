الطائف 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واستؤدي فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي الميدانية خلال شهر رمضان المبارك أدواراً إنسانية واجتماعية لخدمة المواطن والمقيم، من خلال أعمالها المتعددة التي تقوم بها على مدار الساعة .واستعدت فرق الهلال الأحمر في محافظة الطائف، ووضعت لموسم رمضان خُططاً وبرامج مع رفع الجاهزية في جميع مراكز الإسعاف المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة ، وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى من الجودة.وشاركت "واس" الرحلة الإسعافية المرتكزة على خمس مراحل أساسية لأعمال هيئة الهلال الأحمر بالطائف، والجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الإسعافية، والطواقم الإدارية، خلال شهر رمضان في خدمة المواطن والمقيم دون كلل، حيث تبدأ في أولى مراحل الرحلة الإسعافية باستقبال البلاغ وتمريره ، وانطلاق الفرق، ووصولها إلى مباشرة الحالة، ونقل الحالة إلى المستشفى في مرحلتها الأخيرة.// انتهى //20:58ت م0118