القاهرة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسخسر فريق بيراميدز المصري أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في القاهرة يوم الأحد الماضي بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتأهل الفريق الكونغولي إلى الدور نصف النهائي للكونفدرالية، فيما ودَّع بيراميدز المسابقة القارية.// انتهى //20:59ت م0119