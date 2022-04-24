حائل 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسهنَّأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل،وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل،رئيس مجلس إدارة وأعضاء شرف ولاعبي ومدربي وإداريي وجماهير نادي الجبلين بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم كأس بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين للدرجة الثانية تحت 17 عامًا.بدوره ثمَّن رئيس نادي الجبلين راجح المشعل الشمري تهنئة سموهما ودعمهما المستمر لأندية المنطقة ونادي الجبلين، مؤكداً أن هذا التشجيع الدائم خير حافز لتحقيق المزيد من الإنجازات بعون الله ثم بتكاتف وتعاون الجميع.// انتهى //21:29ت م0121