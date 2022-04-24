مكة المكرمة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واساطَّلعَ الرئيس العام التنفيذي للتجمُّع الصحي بمكة المكرمة الدكتور حاتم بن أحمد العمري اليوم على جاهزية المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وسير العمل لخدمة ضيوف وزوار بيت الله الحرام.وشملت الجولة مستشفى أجياد للطوارئ، ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم، وأقسام المستشفى المختلفة من العناية المركزة، ومنطقة الفرز البصري، ومراكز الطوارئ الثلاثة للحرم .يذكر أن الخدمات الصحية المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال الـ 23 يوماً الماضية خدمة أكثر من 9077 معتمرًا من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرم ومستشفيات العاصمة المقدسة، وخدمة 317 معتمرًا من خلال العيادات المتنقلة في المنطقة المركزية ومدخل مكة المكرمة، كما أُجري 36 عمليةً جراحية طارئة، و 349 غسيلًا كلويًّا، و 26 قسطرةً، 79 زيارةً للعيادات الخارجية.// انتهى //21:39ت م0123