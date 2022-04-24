القاهرة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسطالبت جامعة الدول العربية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة.جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة الذي عقد الخميس الماضي بعمّان؛ وأنه رسالة احتجاج للمجتمع الدولي واستنهاض للضمير الإنساني.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي في تصريح له اليوم، أن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من العنف, داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء التصرفات الإسرائيلية المتهورة ضد حرية ممارسة الشعائر الدينية وفق ما أقرته المواثيق الدولية بصفته حقاً إنسانياً أصيلاً.وأكد أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس ترفض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إسرائيل في الجزء الشرقي المحتل منذ 196م في تجاهل لأحكام القانون الدولي من خلال إجراءات أحادية الجانب،بما في ذلك تسمية القدس عاصمة "موحَّدة".// انتهى //22:02ت م0129