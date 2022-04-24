القاهرة 23 رمضان 1443 هـ الموافق 24 أبريل 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة اليوم، بكلٍّ من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن والإمارات في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط .// انتهى //22:07ت م0131